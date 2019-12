Brandvæsnet måtte torsdag eftermiddag rykke ud til efterskolen Lægården i Holstebro, hvor røgdykkere blev sendt ind i et af lokalerne.

Her havde et fysikforsøg - eller nærmere resterne af det - nemlig startet en brand

Det skriver TV Midtvest, der har talt med indsatsleder Morten Würtz Gräs fra Nordvestjyllands Brandvæsen om episoden.

Han fortæller, at resterne af fysikforsøget havde startet en brand i en skraldespand.

»De har kørt nogle fysikforsøg med zinkpulver. Det mistænker vi for at have startet branden,« fortæller Morten Würtz Gräs til TV Midtvest og uddyber, at pulveret formentlig havde ligget og ulmet i skraldespanden.

Det var en tilfældigt forbipasserende lærer, der opdagede branden, da han kunne lugte røg. Da han åbnede døren ind til det aflåst lokale, blev han mødt af en masse røg. Og så blev skolen ellers evakueret.

Heldigvis fik branden ikke tid til at sprede sig, før brandvæsenet var fremme. Et røgdykkerhold blev sendt ind og slukkede branden.

Lokalet er både sod- og røgskadet efter episoden, men heldigvis kom ingen til skade.