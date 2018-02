En 48-årig efterskolelærer fra Horsens har fået en betinget dom på 60 dages fængsel for i omkring et år at have haft et forhold til en 15-årig efterskoleelev.

Derudover er han blevet frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge i to år. Det skriver Horsens Folkeblad.

Den 48-årige mand var ansat som lærer og sportstræner på en efterskole på Fyn, da han ifølge dommen i december 2015 indledte et forhold til pigen, der på det tidspunkt var elev på efterskolen.

Ifølge Horsens Folkeblad oplyses det i anklageskriftet, at efterskolelæreren fra december 2015 til januar 2017 flere gange befølte den 15-årige pige på brysterne, kyssede hende på munden og indførte en eller flere fingre i hendes skede.

Retten i Svendborg fandt ham derfor skyldig i anden kønslig omgang end samleje med en person under 18 år, som vedkommende eksempelvis er lærer for.