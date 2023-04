I november 2022 blev en elev på Sorø Gymnastikefterskole overfaldet på skolens område.

Her blev hun truet med kniv og forsøgt voldtaget, men fik kæmpet sig fri.

Onsdag kunne Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på et pressemøde fortælle, at de har sigtet Korsørmanden i sagen.

Han er allerede sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse af en 13-årig pige, der forsvandt fra Kirkerup i midten af april. På samme pressemøde fortalte politiet, at han også er blevet sigtet for drabet på Emilie Meng samt frihedsberøvelse og voldtægt.

Udviklingen har fået Sorø Gymnastikefterskole til at reagere med et opslag på Facebook.

»Vi har siden november været påvirket af overfaldet, og mange elever har været utrygge ved at bevæge sig alene rundt i området. Vi har løbende haft samtaler med flere elever, som har haft behov for at vende de tanker, der er opstået i forbindelse med overfaldet,« skriver skolen og fortæller, at de ved nyheden om sigtelsen samlede alle eleverne for at informere dem.

»Vi er rystede, men også lettet over, at der er skred i sagen. Eleverne har fået at vide, at det er helt normalt med en eller anden følelsesmæssig reaktion i forbindelse med sigtelsen. Reaktionerne er forskellige, og vi vil naturligvis give eleverne ekstra mulighed for at tale med en voksen. Elevernes forældre er ligeledes informeret om sigtelsen.«

De skriver videre, at de nu har fokus på nærvær og sammenhold for deres elever og personale, mens deres tanker går til eleven og hendes familie samt de berørte af sagerne fra Kirkerup og Emilie Meng.

