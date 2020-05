En håndfuld svenske IS-krigere, som menes at være døde, kan meget vel være i live stadigvæk.

Det fortæller senioranalytiker ved den svenske efterretningstjeneste Säpo, Ahn-Za Hagström.

»Vi tror, at der kan være mennesker, der siges at være døde, som stadig lever,« lyder det fra Ahn-Za Hagström i et interview med Sveriges Radio, inden hun tilføjer:

»Når alt kommer til alt, kan det være formålet for enkeltindivider at foregive, at de er døde, og det kan være samme formål for pårørende at fremstille det sådan,« siger hun videre.

Ifølge mediet bliver den svenske efterretningstjeneste oftest orienteret om en svensk IS-krigere død gennem familien til den afdøde. I mange tilfælde har familien modtaget et telefonopkald, hvor de får oplyst, at deres pårørende er død.

De oplysninger forsøger Säpo efter eget udsagn altid at få bekræftet. Den opgave er imidlertid så vanskeligt, at det således ikke kan udelukkes, at en del IS-krigere, der er meldt døde, fortsat er i live.

Samme udfordring gør sig tilsyneladende gældende hos de danske efterretningstjenester, hvor IS-krigeren Basil Hassan, der var omdrejningspunktet i den såkaldte 'Dronesag', blev meldt dræbt i 2017. Siden har hans hustru ligeledes bekræftet oplysningerne, men ifølge DR har de danske efterretningstjenester ikke kunne bekræfte hans død.

Omkring 300 svenskere menes at være rejst til Syrien eller Irak for at tilslutte sig forskellige terrorbevægelser. Det vides ikke, hvor mange af dem der er døde.