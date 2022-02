Onsdag efterlyste Midt- og Vestsjællands Politi en mand for økse-hærværk.

Det skete efter fem hærværksager den seneste uge, der skabte utryghed hos borgerne og var forventet begået af samme gerningsmand.

Torsdag formiddag oplyser vagtchefen til B.T, at der er anholdt en mistænkt i sagen.

»Vi har modtaget en henvendelse, der har sat os på rette sport. Det har ført til en anholdelse,« oplyser vagtchefen.

I en pressemeddelelse oplyses det ydermere, at der er tale om en 58-årig mand fra Roskilde, som i udseende og beklædning passede på signalementet af gerningsmanden til hærværkssagerne.

Han er mistænkt for at stå bag flere sager om hærværk med en økse i Roskilde by. Herunder blandt andet flere knuste ruder på forskellige bygninger i området.

Den mistænkte vil 12.30 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med begæring om varetægtsfængsling i sagen.

Han nægter umiddelbart at have kendskab til sagen.

B.T. følger sagen.