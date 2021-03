Opdateret: Politiet oplyser lørdag aften på Twitter, at den efterlyste mand er fundet igen i god behold. Han blev fundet af en ansat i hjemmeplejen, oplyser de. B.T. har derfor fjernet billede af den efterlyste i artiklen her.

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser her til aften en mand.

Der er tale om 76-årige Bent, der forlod et plejehjem i byen Funder cirka klokken 16.30.

Politiet skriver, at han sidst er set ved Vestre Søbad i Silkeborg, mens han også er set syd Silkeborg:

»Han er med sikkerhed set ved Brugsen i Virklund syd for Silkeborg,« fortæller vagtchef Henrik Nielsen, til TV2 Østjylland.

Politiet oplyser, at de frygter, at han er ude af stand til at orientere sig.

Hans mentale orientering er nemlig ikke så god, men de har en formodning om, at han søger mod Vejle, hvor han vanligvis bor.

Han er cirka 170 centimeter høj, almindelig af bygning, har kort og lyst hår, og er iført en grå-blå dunjakke med små refelsker, blå cowboybukser og sorte sko.

Har man oplysninger der kan hjælp politiet bedes man kontakte dem på telefonnummer 114.