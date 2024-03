Nordjyllands Politi efterlyser fortsat to mænd, som menes at have deltaget i overfald på mand i Aalborg.

En af tre efterlyste mænd i forbindelse med et overfald i Aalborg er blevet anholdt af politiet i Københavns Lufthavn, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 22-årig mand, som politiet mistænker for at have deltaget i et voldeligt overfald på en 31-årig mand den 6. februar. Manden blev overfaldet af en gruppe personer bevæbnet med slagvåben på Vor Frue Plads i det centrale Aalborg.

- Der er efter vores vurdering tale om et internt opgør i et kriminelt miljø, men det ændrer naturligvis ikke på, at overfald og vold i det offentlige rum er helt og aldeles uacceptabelt, siger politikommissær Kenneth Rodam i pressemeddelelsen.

Politiet har allerede foretaget en række anholdelser og rejst sigtelser i sagen. Fem personer er indtil nu blevet varetægtsfængslet.

Den 19. februar gik politiet ud og efterlyste yderligere tre unge mænd. Deres navn og et foto af hver især blev offentliggjort på politiets hjemmeside.

- Vi har været i dialog med de nu efterlyste, så de er bekendte med, at vi mangler dem. Dette har dog ikke fået dem til at henvende sig til os, hvorfor vi går ud med deres fulde identitet i offentligheden, lød det dengang fra politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Det er en af de tre mænd, som nu er blevet anholdt. Det skete lørdag i Københavns Lufthavn, hvor den 22-årige ifølge politiet ankom med et fly fra udlandet.

Politiet efterlyser fortsat 26-årige Rasmus Ørskou Jensen og 21-årige Mathias Meyer Strauss i sagen.

Den 22-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling ved Retten i Aalborg søndag eftermiddag.

/ritzau/