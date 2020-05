52-årig, der var efterlyst i forbindelse med en nordjysk mands forsvinden, er anholdt i Danmark.

En 52-årig svensk mand, der var efterlyst i forbindelse med Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden, er mandag aften blevet anholdt.

Det bekræfter Nordjyllands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vi har anholdt en person, der var varetægtsfængslet in absentia i forbindelse med Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden, siger vagtchef Poul Fastergaard mandag aften.

- Han er anholdt i Danmark, men mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, tilføjer han.

Den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen blev sidst set 9. maj ved 22-tiden om aftenen.

Tirsdag i sidste uge - den 12. maj - udsendte politiet en efterlysning af ham. Her fremgik det, at mandens familie var "stærkt bekymret for ham", da han ikke var mødt op til en aftale.

Fredag oplyste politiet så, at man efterforsker Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden som en drabssag.

Samme dag blev en 45-årig mand og en 46-årig kvinde fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre, så det er uvist, hvad de er sigtet for.

I samme grundlovsforhør blev den 52-årige svensker fremstillet uden selv at være til stede. Det betød blandt andet, at han kunne efterlyses internationalt.

Mandagens anholdelse kommer, efter at politiet tidligere på dagen kom med en opfordring til den 52-årige.

- Vi opfordrer ham til omgående at melde sig til nærmeste politimyndighed, udtalte vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse mandag.

Det er uvist, om manden har meldt sig selv, eller om politiet fandt frem til ham.

Den eftersøgte - og altså nu anholdte - er ifølge Ekstra Bladet skrothandler og har forretninger i såvel Sverige som Danmark. Han ejer en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn.

Eddie Karl-Johan Christensen boede i en campingvogn nær den 52-årige. Her boede også den mand og kvinde, der blev varetægtsfængslet fredag.

Når politiet har afhørt den 52-årige, skal politiets jurister afgøre, om han skal kræves varetægtsfængslet i et nyt grundlovsforhør - som i givet fald skal finde sted tirsdag - eller løslades.

