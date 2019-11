Den efterlyste rapper Jamaika håner politiet på Instagram og varsler udgivelsen af en ny sang.

Sharmarke Omar Ali er efterlyst af politiet for et knivstikkeri, men det afholder ham ikke fra at være aktiv på Instagram.

Til sine 42.700 følgere har rapperen, der går under navnet Jamaika, uploadet et billede af sig selv sammen med teksten 'Ep'en er færdig'.

Sharmarke Omar Ali er mistænkt for at have begået et knivstikkeri på Havnegade i Esbjerg 6. oktober, og tirsdag valgte Syd- og Sønderjyllands Politi at efterlyse ham i offentligheden.

Jamaika på Countdown scenen under Roskilde 2016.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2016)

'Politiet mistænker Sharmarke Omar Ali for at have begået knivstikkeriet, hvor en 23-årig mand blev lettere kvæstet. Hændelsen fandt sted, efter at der var opstået en uoverensstemmelse mellem de to personer,' skrives det.

Og ikke nok med, at Jamaika udgiver ny musik, mens han er efterlyst, så håner han også politiet på det sociale medie.

I en insta-story vises et kort filmklip optaget på passagersædet af en bil, ledsaget af en politimands-emoticon og to fuckfingre.

Underforstået: Fuck politiet, de kan ikke fange mig.