En 28-årig mand, som var efterlyst af Fyns Politi, er mandag blevet fundet og pågrebet af politiet.

Tirsdag skal den 28-årige mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense klokken 11:30.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for sammen med flere andre at have begået et overfald mod en ung mand på 17 år den 10. september i Lærkeparken, som ligger i Odense-bydelen Vollsmose.

Politiet efterlyser i den forbindelse fortsat en anden mand, der formodes at have været med til at begå det grove overfald mod den 17-årige mand.

Den efterlyste hedder Osman Ali Osman, han er 27 år gammel og beskrives som en mand af afrikansk udseende. Han er omkring 174 centimeter høj og er almindelig af bygning.

Osman Ali Osman er fortsat efterlyst i sagen om det voldsomme overfald, der fandt sted i Vollsmose 10. september 2021. Foto: Fyns Politi. Vis mere Osman Ali Osman er fortsat efterlyst i sagen om det voldsomme overfald, der fandt sted i Vollsmose 10. september 2021. Foto: Fyns Politi.

Fyns Politi anmoder om, at borgere, som er bekendte med den efterlystes opholdsadresse, videregiver de oplysninger til politiet.

Den efterlyste mand Osman Ali Osman vurderes af politiet ikke som farlig, men Fyns Politi henstiller stadig til, at man ikke skal tage kontakt til den efterlyste mand, hvis man møder ham.

I stedet skal man kontakte Fyns Politi på 114.

B.T. skrev 10. september om et knivoverfald, som fandt sted i Lærkeparken. Her blev en yngre mand ramt af knivstik, og seks personer blev dengang anholdt for at skabe uro i området efter overfaldet.

Dengang pegede politiet selv på, at episoden formentlig udspringer af en verserende konflikt mellem grupperinger i Vollsmose.