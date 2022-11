Lyt til artiklen

To gange begav en tysk kvinde sig natten til søndag ud i novemberkulden uden nok tøj på.

To gange var politiet ude at lede efter hende. To gange blev hun indbragt til Kolding Hospital. Underafkølet.

»Der er ingen ændringer i hendes tilstand for nuværende. Men hun er stadig i live,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup, da B.T. fanger ham søndag eftermiddag.

Han uddyber, at det er kvindens psyke, der i nat fik hende til at bevæge sig ud i det kolde vejr afklædt.

Her var politiet ude og lede efter hende med helikopter, da hun selv rettede henvendelse til et par på en ejendom omtrent halvanden kilometer fra hendes hjem,.

»De ringer så til politiet og fortæller, de har en afklædt kvinde stående, hvorefter hun bliver bragt ind til hospitalet underafkølet.«

Ikke længe efter hun var blevet indbragt, forlod kvinden hospitalet. Kun iført T-shirt og bukser.

Snart sendte politiet en efterlysning ud i offentligheden, mens også en helikopter blev sendt i luften for at lede efter hende.

Sidstnævnte fandt hende søndag formiddag bag hospitalet.

»Desværre er hun fundet stærkt underafkølet og uden for bevidsthed.«

»De pårørende er underrettet,« lød det da fra Sydøstjyllands Politi, der i samme ombæring trak efterlysningen med navn og billede tilbage.