I slutningen af december blev en otte-årig pige efterlyst af Københavns Vestegns Politi.

Nu er pigen, der siden er fyldt ni år, blevet fundet i god behold – og hendes mor er blevet anholdt.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse:

»I samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fandt Københavns Vestegns Politi frem til pigen i går (mandag, red.) aftes. Hun blev fundet på en adresse på Sydsjælland på baggrund af efterforskningen. På adressen var også pigens mor, som blev anholdt,« lyder det.

Pigen blev efterlyst 29. december, efter hun forsvandt fra en adresse i Bagsværd.

Politiet oplyser, at man allerede fra begyndelsen mistænkte hendes mor.

»Jeg er meget glad for, at pigen er fundet i god behold. Der er grund til at rose de mange, der har kontaktet os med tip i sagen,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby fra Københavns Vestegns Politi.

Den unge pige er nu overdraget til de sociale myndigheder.

Pigens mor bliver fremstillet i grundlovsforhør senere tirsdag.

Hun er ifølge politiet mistænkt for børnebortførelse, da pigens far har fuld forældremyndighed over den nu ni-årige.

I den oprindelige efterlysning af pigen, som blev udsendt 29. december, lød det også som følger fra politiet:

»Københavns Vestegns Politi har grund til at formode, at pigen nu er i sin mors varetægt og at moderen vil forsøge at tage barnet med til Israel, selv om hun ikke længere har forældremyndighed over pigen.«



På baggrund af sagens karakter, har Københavns Vestegns Politi ikke yderligere kommentarer i sagen, oplyses det.