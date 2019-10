Natten til tirsdag gennemlevede en 30-årig kvinde fra Hvidovre et sandt mareridt.

To gange blev hun opsøgt af sin ekskæreste, og anden gang tiltvang han sig adgang til hendes bolig. Det gik både ud over kvinden - og deres fælles søn på to år.

»Han tildelte både kvinden og den to-årige dreng adskillige slag. De er stadig til undersøgelse på hospitalet,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Torben Wittendorf.

»Det er en noget usædvanlig sag, fordi han også begik vold mod sin egen søn,« fortsætter vagtchefen.

Første gang den 31-årige mand opsøgte ekskæresten på hendes bopæl i Hvidovre var klokken 01.10.

Han vendte tilbage klokken 03.18, hvor voldshandlingen ifølge politiet fandt sted.

Hvor slemt kom kvinden og det lille barn til skade?

»Det har vi ikke fået oplyst, men der er ikke tale om livstruende skader.«

Voldssagen er også usædvanlig af en anden årsag.

For på gerningstidspunktet var den 31-årige eftersøgt af politiet.

»Han var ikke vendt tilbage til fængslet til aftalt tid efter udgang,« siger Torben Wittendorf.

Den 31-årige gerningsmand er blevet anholdt af Københavns Vestegns og bliver tirsdag klokken 13.15 fremstillet i grundlovsforhør.

»Som det ser ud nu, bliver han sigtet for vold efter paragraf 244 i straffeloven,« siger vagtchefen.

Strafferammen går fra en bøde til fængsel i op til tre år.

Torben Wittendorf ønsker ikke at oplyse, hvad den 31-årige mand sad fængslet for.

Hvorfor manden valgte at opsøge ekskæresten og deres fælles søn, oplyser politiet heller ikke.