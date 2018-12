Den 44-årige Allan Preben Pedersen fra Middelfart, der har været efterlyst siden i fredags, er tirsdag fundet død.

Det bekræfter Fyns Politi over for B.T.

»Det er korrekt, at vi i dag (tirsdag, red.) har fundet den eftersøgte Allan Preben Andersen død. Vi fik i dag oplyst et nyt sted, hvor han kunne være, og det er så her, vi har fundet ham. Der er ingen tegn på, at der er foregået noget kriminelt,« fortæller vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen

Han oplyser samtidig, at de pårørende er underrettet, og at de af hensyn til familien ikke har yderligere oplysninger til sagen.

Det var fredag, at Fyns Politi meldte ud, at de efterlyste den 44-årige mand fra Middelfart.

Han havde nemlig ikke givet livstegn fra sig siden mandag i sidste uge.

I den forbindelse oplyste politiet, at familien var stærkt bekymret for ham.

