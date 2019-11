En 28-årig kvinde mor til to er fundet i god behold efter at have været efterlyst i en uge.

Kvinden blev meldt savnet i sidste uge, og politiet har efterforsket sagen ud fra flere scenarier, heriblandt at hun kunne være udsat for en forbrydelse eller have taget sit eget liv.

Københavns Politi har blandt andet ledt med hunde og afhørt kvindens naboer.

Men nu er hun fundet i live, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Vi opfordrer medierne til at slette artikler, der omhandler efterlysningen, herunder også billeder og evt. oplysninger i metadata #politidk #dkmedier https://t.co/1EgFUletUC — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 12, 2019

'Den 28-årige kvinde, som har været efterlyst siden begyndelsen af sidste uge, er fundet i god behold. Af hensyn til privatlivets fred har vi ikke yderligere oplysninger,' skriver Københavns Politi i et tweet.

Onsdag efterlyste politiet kvinden, efter at hun på det tidspunkt havde været forsvundet i to dage.

Kvinden, som er mor til to børn, blev sidst set mandag den 4. november kort før kl. 17 ved Byglandsgade på Amager, hvor hun hævede penge i en Lån og Spar bank.

Politiet frigav onsdag et signalement af kvinden og udsendte overvågningsbilleder fra bankens kamera.