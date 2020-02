Han har været på flugt fra politiet i næsten fire måneder, men nu er fælden klappet.

Københavns Politi har fået anholdt den 27-årige Mathias Gaarn Klithammer.

Han blev anholdt torsdag i Dragør, efter at politiet i flere omgange har efterlyst ham gennem medierne med både navn og foto.

»Han kastede selv håndklædet i ringen, fordi han var træt af at være på flugt. Derfor ringede han til os og sagde, at han gerne ville hentes,« oplyser politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen fra Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet.

Politiet har mistanke om, at den 183 cm høje danske statsborger er involveret i en større narkosag, og derfor har politikredsen ledt efter ham siden 1. november.

Mathias Gaarn Klithammer er interessant for politiet, fordi han er sigtet for - i forening med flere andre - at have indsmuglet seks kilo kokain fra Sydamerika.

Detaljerne om den konkrete sag er foreløbig få, da de involverede personer blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre 25. oktober.

Dengang blev fire mænd sigtet for dagen før på to adresser i Kastrup i dagtimerne efter forudgående aftale at have været i besiddelse af seks kilo kokain, som de sigtede efter politiets opfattelse forinden i forening havde fået smuglet ind i Danmark fra Uruguay.

Grundlovsforhøret foregik i Københavns byret. Her besluttede dommeren, at der på baggrund af det foreløbige bevismateriale ikke var belæg for varetægtsfængslinger.

Denne beslutning kærede anklagemyndigheden dog til Østre Landsret, der 1. november omgjorde beslutningen.

Herefter er to personer blevet varetægtsfængslet - men Mathias Gaarn Klithammer var altså indtil torsdag gået under jorden.

Yderligere to er foreløbigt sigtet i sagen, og politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen fra Københavns Politi har undevejs sagt, at han ikke vil afvise, at der kan blive rejst yderligere sigtelser i sagen, da efterforskningen fortsat er aktiv.