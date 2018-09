En sort Volvo V90 med svensk registreringsnummer var fredag eftermiddag centrum for politiets opmærksomhed i forbindelse med en storstilet aktion på hele Sjælland.

Men bilen havde slet ikke noget med situationen at gøre, viste det sig siden.

Det skete efter, at en af de fire passagerer i Volvoen valgte at kontakte en forsvarsadvokat.

»Min klient ringede i går (fredag, red.) og sagde, at han troede, politiet måske var efter ham,« fortæller forsvarsadvokat Asser Gregersen til B.T. og fortsætter:

»Han havde læst på B.T., at de eftersøgte hans bil, så han var lidt nervøs.«

På vegne af manden kontaktede advokaten politiet omkring klokken 17 fredag og fortalte dem, at de kunne finde den efterlyste sorte Volvo V90 et sted mellem Roskilde og Holbæk.

Ifølge forsvarsadvokaten var det på dette tidspunkt, at det gik op for politiet, at Volvoen ikke havde noget med sikkerhedstruslen mod 'specifikke personer' at gøre.



»PET kunne konstatere, at det køretøj, vi efterlyste fredag, opholdt sig i nærheden af og udviste en adfærd, der kunne betyde en trussel,« forklarede chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov lørdag eftermiddag.

Men det vidste passagererne i bilen ikke, og de var blevet så nervøse over efterlysningen, at de valgte at flygte fra bilen.

Dog bundede det ifølge advokaten i, at de havde overtrådt nogle mindre forseelser, som slet ikke kan måle sig med en sikkerhedstrussel. De havde nemlig ikke noget kørekort og havde røget hash.

Asser Gregersen og hans klient er i øjeblikket i kontakt med politiet, som ifølge advokaten gerne vil tale med passageren – måske lørdag aften.

Passageren er en 19-20 årig ung mand, som bor på Sjælland.