Østjyllands Politi efterlyste torsdag en mand, der menes at have voldtaget en 52-årig kvinde. Nu er de på sporet af vedkommende.

7. juli modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 52-årig kvinde, der angiveligt var blevet voldtaget af en mand, hun havde mødt på banegården i Aarhus. Torsdag efterlyste politikredsen manden med billede, og det har tilsyneladende givet pote.

»Vi har en god formodning om, hvem han er, så vi mener ikke, at det længere er relevant at have ham efterlyst i offentligheden med billede,« fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen.

Den 52-årige kvinde har forklaret, at hun mødte manden, der er blevet beskrevet om værende somalisk af udseende og cirka 22 år gammel, tilfældigt på banegården i Aarhus, hvor hun ledte efter et toilet. Efterfølgende fulgtes de to ad sammen for at finde et og kom i den forbindelse ud i en baggård.

Her blev kvinden tilsyneladende overfaldet og voldtaget, hvorefter den formodede gerningsmand løb fra stedet.