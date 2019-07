Med anholdelsen af en 24-årig mand mener Nordsjællands Politi at have fanget gerningsmanden til to væbnede røverier tidligere på dagen.

Ved begge røverier truede gerningsmanden sine ofre i dagligvareforretninger med pistol.

Fredagens første røveri fandt sted kl. 12.12 mod Spar-forretningen på Nørrevang i Birkerød.

Efter dette røveri udsendte Nordsjællands Politi et signalement og et efterlysningsfoto af gerningsmanden, der var iført grå hættetrøje, solbriller og havde en stor tatovering på højre side af sin hals.

Samtidig advarede politiet borgerne om selv at forsøge at kontakte gerningsmanden, hvis man fik øje på ham, da han formentlig stadig var bevæbnet med en pistol.

Flere borgere henvendte sig kort tid efter til politiet med oplysninger om, hvem manden kunne være.

Men inden politiet kunne nå finde frem til manden, slog han igen til med et nyt røveri.

Denne gang mod Marbæk Købmanden på Marbækvej i Frederikssund. Dette røveri blev begået kl. 15.00.

Og godt en halv time senere - kl. 15.34 - blev den 24-årige så anholdt. Det skete, mens han sammen med en formodet medgerningsmand kørte i bil ad Kirkebakken i Veksø.



Nordsjællands Politi er i færd med yderligere efterforskning af sagen, og har derfor foreløbig ikke yderligere oplysninger eller kommentarer.

Heller ikke størrelsen på udbyttet fra røverierne ønsker politiet at oplyse.