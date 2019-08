Sølle tre stemmer.

Det var den beskedne opbakning, som den 23-årige mand fra Sverige, der jages for at have været en af gerningsmændene til sidste uges bombeeksplosion ved Skattestyrelsen, opnåede ved et svensk valg for nogle år siden.

Her stillede han ifølge B.T.s oplysninger op for et venstreorienteret parti, men havde ikke en reel chance for at blive valgt. Hvilket de tre stemmer altså også afspejler.

Manden har siden i aftes været beskyttet af et navneforbud, der blev afsagt i hemmelighed af en dommer i Københavns Byret uden at pressen havde mulighed for at protestere.

Retsmødet blev afholdt for såkaldt dobbeltlukkede døre, hvor både sigtelsen som de oplysninger, der blev fremlagt under retsmødet, indtil videre holdes hemmeligt.

Det sker af hensyn til politiets efterforskning.

Det fremgår dog indirekte af retsbogen, at der efter alt at dømme er rejst sigtelse efter straffelovens paragraf 183, stk. 1. Den handler blandt andet om at forårsage sprængning med forsæt til at "forvolde skade på andres person eller formue".

Den paragraf har en strafferamme på fængsel indtil 12 år.

Den 23-årige svensker er i forvejen kendt af svensk politi, men dog ikke for virkelig alvorlig kriminalitet. Som ung teenager var han involveret i en voldsforbrydelse, og siden har han mistet kørekortet for at køre for stærkt.

Mens den 23-årige mand stadig jagtes af politiet efter afsigelse af den danske fængslingskendelse tirsdag eftermiddag, blev sagens anden sigtede - en 22-årig svensker - tirsdag aften anholdt i Malmø.

Han venter nu på at blive udleveret til de danske myndigheder, så han kan blive fremstillet i grundlovsforhør for at blive varetægtsfængslet.

Både hans mor og naboer i den bebyggelse, hvor familien bor, tvivler dog på, at han kan være hjernen bag planerne om bombeangrebet på Skattestyrelsen.

I forbindelse med en række ransagninger af adresser i Sverige tirsdag aften og nat har man også beslaglagt en bil, som ifølge chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi menes at være blevet brugt af gerningsmændene.

Ifølge politiet er der ikke noget, som tyder på, at de to svenske mænd også har forbindelse til eksplosionen ved nærpolitistationen i Hermodsgade på Nørrebro 10. august.