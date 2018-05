Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser fredag to unge mænd, der er mistænkt for at have været involveret i et groft biltyveri i Viborg.

Natten mellem den 10. og 11. maj blev der fjernet syv biler til en samlet værdi på over en million kroner fra en bilforhandler i byen.

En gerningsmand blev allerede pågrebet i sidste uge og er nu i politiets varetægt. De to andre beskrives således:

Mikkel Møldrup Jensen Mikkel Møldrup Jensen

Mikkel Møldrup Jensen:

21 år

192 cm høj

Kort hår

Tatoveringer på højre underarm og venstre tommel- og pegefinger

Noah Altibay. Noah Altibay.

Noah Altibay:

19 år

171 cm høj

Sort hår, der er helt kort i siderne og langt i toppen

Fuldskæg

Ar efter forbrænding på højre overarms biceps og højre side af brystet

»Det er to forskellige oplysninger, der har ført os frem til dem. Noah er vidnegenkendt i forbindelse med et færdselstilfælde på Ålekistevej og derudover fra videoovervågning på en tankstation,« forklarer politikommissær Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi til BT.

»Mikkel har vi fundet ud fra noget andet efterforskning,« supplerer han.

Han fortæller desuden, at seks af de syv stjålne biler er blevet fundet igen. Den sidste, en mørk BMW, mangler stadig, og den er politiet meget interesseret i. Og det er ikke sikkert, at den befinder sig i Jylland længere.

»Mikkel kommer fra Viborg, men de andre to kommer fra Sjælland. Hvad deres relation til Viborg er, det ved vi faktisk ikke. Men vi har en formodning om, at de er på Sjælland. Der koncentrerer vi vores efterforskning,« siger Christian Toftemark og supplerer:

»Men vi forventer også, at nogle på Jylland og Fyn ved, hvor de er.«

Hvis man har oplysninger i sagen, bedes man kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.