Hele tre gange op under en time skulle de have begået gaderøveri eller forsøg derpå mod forskellige personer.

Derfor er politiet nu ude med en efterlysning af de to unge mænd mellem 15 og 20 år, der skulle stå bag.

Forbrydelserne skulle helt konkret være sket natten til den 2. marts i gaderne omkring Kongens Nytorv i København mellem klokken 00.30 og 01.20.

Først skulle de to gerningsmænd have jagtet en mand ned igennem metrostationen på Kongens Nytorv, men opgav da han løb ind imellem andre mennesker.

Efterfølgende fulgte de efter en anden mand, som de endte med at overfalde bag Det Kongelige Teater.

Her skulle de to gerningsmænd også med kniv have truet sig til at få udleveret flere genstande fra manden.

Slutteligt fulgte de to gerningsmænd efter en mand i Gothersgade, men måtte opgive, da han gik ind på en bar.

Den første gerningsmand.

Den ene gerningsmand beskrives som:

165-175 cm høj, almindelig til spinkel af bygning og med mellemøstlig eller nordafrikansk udseende med mørkt overskæg.

Som man også kan se på billedet, var han iført helt mørkt tøj: Grå hue, sort halsedisse, sort dynejakke af mærket Moncler, sorte joggingbukser af samme mærke og sorte handsker.

Den anden gerningsmand.

Den anden mand beskrives også som værende mellem 15 og 20 år, 170 til 180 cm høj, spinkel og ed skandinavisk udseende. Han var også iført mørkt tøj, halsedisse.

Kender du noget til episoden, hører politiet meget gerne fra dig på 1-1-4.