Efter at have været offentligt efterlyst i over tre uger dukkede en 32-årig mand torsdag morgen op på en politistation for at melde sig selv.

Ved siden side havde han sin forsvarer, og senere torsdag formiddag bliver han fremstillet i grundlovsforhør. Han er nemlig mistænkt for et blodigt drabsforsøg. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Det formodede drabsforsøg fandt sted natten til onsdag 26. oktober på en adresse på Anlægsvej i Ringsted.

Her lå en 42-årig trygt og sov, da to mænd angiveligt overfaldt ham med slag- og stikvåben, hvorefter de stak af og efterlod offeret i kritisk tilstand. Han er siden blev meldt udenfor livsfare.

En 42-årig mand blev natten til onsdag overfaldet i sit hjem, mens han lå og sov i sin seng. Foto: Presse-Fotos.dk

Hurtigt kom politiet på sporet af en af de formodede gerningsmænd, men selvom man var i kontakt med hans forsvarer, var han ingen steder at finde.

Derfor blev han 1. november efterlyst offentligt – med navn og billede og en opfordring til at melde sig selv.

En opfordring, han altså reagerede på torsdag morgen.

Den 32-årige vil klokken 11 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.