Københavns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere flere personer, der stod bag et drabsforsøg i februar.

Drabsforsøget skete den 21. februar i år på Bygmestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor en gerningsmand steg ud af en bil, løb hen til en 28-årig mand og skød flere gange.

Efter skyderiet løb manden tilbage til bilen, en stjålet Volkswagen Passat, og kørte væk derfra. I bilen var også en chauffør.

Bilen kørte derefter til en p-plads ved Træets Kvarter i Ballerup, hvor den senere blev fundet udbrændt. Bilen havde reg.nr. AR95501, og den er stjålet fra en adresse på Bavneåsen i Hedehusene mellem jul og nytår i 2017. Bilen er set ved Træets Kvarter både før og efter drabsforsøget.

»Københavns Politi har valgt at offentliggøre videoen i håb om, at nogen kan genkende personen i mørkt tøj, der afgiver skud, eller kan give oplysninger om, hvem der har haft rådighed over Passaten i perioden efter brugstyveriet, og indtil bilen bliver brændt af,« siger politikommissær Carsten Lerbjerg.

»Det er politiets opfattelse, at gerningsmanden iført mørkt tøj kan genkendes ud fra beklædning, statur og gang eller løbestil,« siger han.

Offeret blev såret ved skyderiet, men var selv i stand til at køre til skadestuen og blive behandlet.

Sagen menes at have forbindelse til den verserende bandekonflikt.