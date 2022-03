Københavns Politi har onsdag valgt at gå ud med navn og billede på den mand, som de mistænker for at stå bag et drabsforsøg begået på Christiania forleden.

Manden, man leder efter, hedder den 26-årige Danny Niclas Zupelli, som nu altså kan se sit billede delt offentligt.

Politiet modtog tidligt søndag morgen en anmeldelse om knivstikkeri ved Fredens Ark på Christiania. En 40-årig mand var fundet i kritisk tilstand og blev straks bragt til behandling. Og han overlevede dermed.

Senere søndag kunne politiet så skride til anholdelse af en 34-årig mand, der blev sigtet for medvirken til drabsforsøg.

Dagen efter besluttede en dommer under et grundlovsforhør ved Københavns Byret så at varetægtsfængsle ham i 24 dage. Og nu ser politiet altså gerne, at Danny Niclas Zupelli gør ham selskab i fængslet.

Efterforskningen peger nemlig på, at han også har spillet en rolle i drabsforsøget.

Danny Niclas Zupelli er ifølge politiets beskrivelse omtrent 175 centimeter høj og almindelig af bygning.

Enten har han kort, mørkt hår. Eller også er han kronraget, lyder det videre i signalementet, der også beskriver, at den 26-årige har tatoveringer på arme, hænder, ben og bryst.

Ser man den mistænkte eller har man i øvrigt oplysninger om ham, opfordrer politiet til, at man tager kontakt på 114.

Opdateres …