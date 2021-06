På en tankstation fangede TV 2 Østjylland en ung og meget ærlig mand tilbage i januar.

I det korte interview indrømmer han blandt andet, at han »kører over for rødt hele tiden«.

»Jeg kører meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundt omkring,« sagde Mohamad Tarek Younes.

Selvsamme mand fra indslaget, som Ekstra Bladet først har beskrevet, er nu mere end et halvt år senere efterlyst af Østjyllands Politi i en alvorlig sag.

20-årige Mohamad Takes Younes er den formodede flugtbilist og efterlyses. Foto: Østjyllands Politi Vis mere 20-årige Mohamad Takes Younes er den formodede flugtbilist og efterlyses. Foto: Østjyllands Politi

Den 20-årige Mohamad Tarek Younes fra Hasle er efterlyst i forbindelse med påkørslen af en politibetjent nær Brabrand i Aarhus fredag aften.

Den 31-årige betjent blev påkørt klokken 18.14 og er i kritisk tilstand..

Påkørslen skete i forbindelse med en eftersættelse. Den formodede flugtbilist var allerede på flugt fra politiet, og den 31-årig betjent stod klar i et kryds til at lægge stop sticks ud på kørebanen for at standse bilisten. Ulykken skete i krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej.

Betjenten blev ramt af flugtbilisten, der kørte 'i meget høj fart'.

Den formodede flugtbilist menes at være Mohamad Tarek Younes, som nu er efterlyst, og hvis du har oplysninger om, hvor han befinder sig, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 1-1-4.