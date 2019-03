En niårig dreng fra Ikast efterlyses onsdag aften af Midt- og Vestjyllands Politi, da han hverken har været hjemme eller i SFO efter skoletid klokken 14.

Opdatering: Drengen er nu fundet igen.

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste tidligere onsdag drengen på Twitter.

»Vi har sendt nogle vogne ud for at kigge efter ham, men ønsker også offentlighedens hjælp, nu hvor det er ved at blive mørkt,«siger vagtchef Ole Vanghøj.

Over for B.T. siger vagtchefen, at de som udgangspunkt ikke mener, at der er foregået en forbrydelse, men man holder alle muligheder åbne. Han kan også være hos venner eller familie.

»Derfor er det utrolig vigtigt, at man kontakter os med det samme, hvis man ved eller hører noget,« siger vagtchefen.

Drengen, der hedder Ahmed, beskrives som 130 centimeter høj, spinkel af bygning med sort kort hår, afrikansk af udseende, iført lysgrøn flyverdragt med hætte og dansktalende.

Han går på Nordre Skole i Ikast, hvor han sidst er blevet set.

Det er forældrene til drengen, der har henvendt sig til politiet, som fik anmeldelsen klokken 17.56.

På daværende tidspunkt var drengen ikke blevet set i fire timer. Politiet har ingen fornemmelse af, i hvilken retning drengen er gået fra skolen.

»Måske er han blevet ked af det og gået sin vej, siger Ole Vanghøj, der fortæller, at de leder efter drengen i området i Ikast, hvor han bor.«

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer til, at man kontakter dem på 114, hvis man ser Ahmed.

/ritzau/