OPDATERING: Den efterlyste 23-årige er sent fredag aften fundet i god behold.

Østjyllands Politi leder i øjeblikket efter den unge mand Kim Anders Zhou Unna, der er gået fra sit hjem i Havkærparken i Tilst fredag aften.

Den 23-årige mand er autist og har stort set ikke noget sprog. Derfor kan han ikke selv give udtryk for, at han kan have brug for hjælp.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kim Anders Zhou Unna gik fra sit hjem i Tilst omkring klokken 18:30.

Han beskrives som værende 175 centimeter høj, almindelig af bygning, asiatisk af udseende og med kort, sort hår.

Han var iført en grå hættetrøje med hvid skrift på brystet og blå bukser. Derudover havde han muligvis en blå jakke på.

'Vi opfordrer borgerne til at kigge i udhuse, carporte med videre for at se, om han skulle opholde sig der,' lyder det fra politiet.

Hvis du har set Kim - eller ved, hvor han kan være - så beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.