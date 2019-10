Den 19-årige Mark Corneliussen er blevet fundet død i Odense å, skriver den unge mands mor på Facebook.

Den 19-årige Mark Corneliussen, der har været forsvundet siden fredag aften, er fundet død i Odense Å.

Det skriver Mark Corneliussens mor, Betina Corneliussen, i et opslag på Facebook.

Her skriver hun, at hun fik beskeden fra politiet klokken 21.15 onsdag aften.

Fyns Politi bekræfter over for TV2, at en mand er blevet fundet i åen. Politiet antager, at det drejer sig om Mark Corneliussen, men siger til TV2, at liget endnu ikke er identificeret.

Mark Corneliussen har været forsvundet siden fredag aften, hvor han blev set forlade en beværtning i det centrale Odense. Derefter har han ikke givet lyd fra sig.

Politiets dykkere ledte onsdag aften i den del af Odense Å, der løber gennem Munke Mose, da den unge mand var blevet set ved åen.

/ritzau/