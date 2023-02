Lyt til artiklen

Politiet søger vidner, der har set to maskerede mænd i sort tøj komme cyklende på Nørrebro i sidste uge.

Ifølge politiet står de bag skyderiet i Jægersborggade, der fandt sted mandag 6. februar ved 20-tiden.

Politiet mener, at de to formodede gerningsmænd kom kørende på hver deres elcykel, før de passede de to mænd op og skød mod dem.

Gerningsmændene efterlod den ene cykel ved gerningsstedet i Jægersborggade og flygtede derefter på den anden cykel gennem Nørrebroparken og muligvis videre mod nord, oplyser politiet.

Under skyderiet blev en 21-årig mand ramt, mens en 38-årig undgik skud.

Hvis du har set de to mænd på hver deres elcykel inden skudepisoden eller på én elcykel efter skudepisoden, kan politiet kontaktes på 114.