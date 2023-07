På Fyn er politiet i øjeblikket på udkig efter en helt særlig person.

En person, der efter alt at dømme bør have stor interesse i at komme i kontakt med politikredsen.

Således er der mandag blevet indleveret det, som bliver beskrevet som 'et større kontantbeløb', til politiet.

Men foreløbigt er det altså uvist, hvem der ejer pengene, der blev fundet i bydelen Bolbro fredag.

B.T. har været i kontakt med presseafdelingen ved Fyns Politi, der afviser at oplyse beløbets størrelse.

Ligeledes er det heller ikke muligt at få svar på, hvor og hvordan pengene blev fundet.

Dette, fordi man ønsker at gemme oplysningerne for at kunne verificere den rette ejermand.

Er det dig, der har mistet en bunke kontanter, kan du rette henvendelse til Fyns Politis Hittegodskontor via telefon 1-1-4 eller møde op på Thulevej 27 i Odense NV.

