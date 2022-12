Lyt til artiklen

Torsdag søgte Nordjyllands Politi vidner, efter at en 11-årig dreng to gange på en måned er blevet udsat for et seksuelt overgreb på en sti i Hobro af en ukendt gerningsmand.

Og efterlysningen har åbenbart haft en effekt.

Fredag formiddag oplyser Nordjyllands Politi, at den mistænkte person for to overgreb henholdsvis 15. november og igen 15. december i Hobro er blevet identificeret og sigtet for forholdende.

Ifølge politiet sker det efter et tip fra en borger.

Politikredsen oplyser videre, at den sigtede person ikke er fyldt 15 år, og således er han under den kriminelle lavalder.



Det betyder, at drengen ikke kan straffes for sine handlinger, og at der gælder særlige regler i forbindelse med politiets efterforskningsskridt, blandt andet er de kommunale myndigheder blevet underrettet.



»Drengen er, på grund af hans unge alder, blevet afhørt med de sociale myndigheders tilstedeværelse, og vores efterforskning i sagen fortsætter naturligvis, så vi kan få afdækket alle dens omstændigheder,« siger Carsten Straszek, der er politikommissær hos Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi opfordrer dog fortsat borgere, der måtte have set og hørt noget i forbindelse med overgrebene eller have andre oplysninger i sagen om at rette henvendelse til politiet på telefon 114.