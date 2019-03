Syd- og Sønderjyllands Politi har brug for hjælp i forbindelse med sagen om en forsvundet kvinde.

42-årige Susanne Voigt Eriksen forlod sit hjem i Aabenraa lørdag aften omkring klokken 19.00, skriver politiet på Twitter.

Hun kørte i en sort Ford Fiesta med registreringsnummeret AH90098. Familien er bekymrede for hendes tilstand.

Til B.T. uddyber Søren Strægaard, vagtchef hos Sydjyllands Politi, at Sussanne Voigt Eriksen var i nedtrykt tilstand, da hun forlod hjemmet, og at politiet meget gerne vil have hjælp til at finde frem til hende hurtigst muligt.

»Vi har ingen anelse om, hvor hun er på nuværende tidspunkt. Umiddelbart er den nemmeste måde at finde hende på ved at finde hendes bil, og derfor opfordrer vi offentligheden til at kontakte os, hvis de ser den,« siger vagtchefen.

Susanne beskrives som: kvinde, 42 år, lyst hår sat op i knold, iført briller, spinkel af bygning.

Hun var iført en striktrøje med skriften BA og hvide bukser med vandrette striber, da hun forlod sit hjem lørdag aften.

Hvis man ser Susanne eller bilen, kan man ringe til politiet på 114.