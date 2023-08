Fyns Politi efterlyser 67-årige Mogens.

Det skriver politiet på Twitter.

Mogens er sidst set i Skt. Klemens i Odense i eftermiddag.

Mogens er 180 cm, spinkel og iført ternet skjorte, jeans og lyse kondi sko.

Politiet oplyser, at han er ikke god til at orientere sig og har brug for hjælp.

De opfordrer også til, at man ringer, hvis man har set Mogens.