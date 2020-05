Københavns Politi beder nu offentligheden om hjælp efter et groft knivoverfald på Nørrebro.

Politiet har brug for hjælp til at identificere en mand, der mistænkes for at have stukket en ung mand med en kniv på Nørrebrogade natten til søndag den 16. februar kl. cirka 04.40.

I en pressemeddelelse fortæller politiet, at overfaldet skete ud for ’Take & Eat’ på Nørrebrogade 30.

Her stod tre personer og talte sammen, da gerningsmanden gik hen til gruppen og stak den unge mand med en kniv.

Har du set denne mand?

Offeret var kortvarigt i livsfare.

Politiet beskriver den mistænkte mand på følgende måde:

Mand, etnisk dansk af udseende, 20-30 år, 180-185 cm høj, almindelig af bygning med kort mørkeblondt hår. Han bar en sort jakke over en grå/grøn trøje, jeans og grå Nike-sko med hvid sål og sort spids.

På overvågningsbillederne kan man se, at den mistænkte forlader gerningsstedet ad Fælledvej.



Borgere, der har oplysninger i sagen, kan kontakte Københavns Politi på 1-1-4 eller via kbh@politi.dk.