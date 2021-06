I et forsøg på at opklare et hjemmerøveri, er Midt- og Vestsjællands Politi nu ude og efterlyse en bil, som efter sigende skulle være blevet brugt til hjemmerøveriet.

Bilen er en hvid Toyota Aygo fra 2018, tilsvarende den på billedet i artiklen. Og har du set den omkring Gøderup ved Roskilde lørdag den 12. juni 2021, så vil politiet meget gerne høre fra dig.

Bilen er nemlig blevet brugt som flugtkøretøj fra et ubehageligt hjemmerøveri begået mod en 49-årig mand. Det vender vi tilbage til.

Toyotaen kørte af vestlig retning gennem Gøderup og frem til Rute 14, Hovedvejen, omkring klokken 23 og 23:25. Bilen kan enten være kørt i retning mod Roskilde eller Odense lørdag aften, og politiet fortæller at alle oplysninger er interessante for dem.

Det er en bil tilsvarende denne, som er blevet brugt som flugtbil. Foto: Politiet Vis mere Det er en bil tilsvarende denne, som er blevet brugt som flugtbil. Foto: Politiet

Det var lørdag aften, at den 49-årige mand blev overrasket af to personer i sit hjem. Samme dag som Danmarks første EM-kamp.

De to gerningsmænd var kommet ind af en ulåst dør, og begyndte efterfølgende at slå den 49-årige i hovedet med et slagvåben. Efterfølgende forsvandt de med et kontantbeløb, som den 49-årige havde i hjemmet.

23:38 kontakter den 49-årige politiet og kom efterfølgende på skadestuen. Morgenen efter var han udskrevet igen.

Politiet hører meget gerne fra borgere, der kan være behjælpelige med information. I så fald kan politiet kontaktes på 4635 1448.

De gør dog opmærksom på, at bilen på billedet IKKE er den egentlige bil, men blot en tilsvarende. Den egentlige flugtbil kan have andre særlige kendetegn.