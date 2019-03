Nordsjællands Politi offentliggør overvågningsbilleder af en gerningsmand, som var bevæbnet med kniv og truede sig til kontanter i et supermarked i Gentofte.

Den 7. marts klokken 20.36 fik SuperBrugsen på Baungegårdsvej i Gentofte et ubehageligt besøg.

Butikken blev udsat for et væbnet røveri, da en yngre gerningsmand truede personalet med en kniv til at udlevere kontanter fra kassen.

Nordsjællands Politi offentliggør i den forbindelse nu overvågningsbilleder fra supermarkedet. De beder borgerne om at kontakte politiet, hvis de genkender gerningsmanden eller har anden relevant information om røveriet.

Foto: Nordsjællands Politi

Manden var under røveriet iført en sort, grå og hvid hættetrøje i camouflage-mønster, en sort dunvest, et ur på venstre håndled, en sort elefanthue, sorte bukser og hvide sko med noget sort på hælkappen. Han medbragte desuden en hvid plasticpose og en kniv.

»Vi er klar over, at det umiddelbart ikke er fotos i høj kvalitet, men borgerne har mange gange før bidraget til identificeringen af gerningsmænd med langt færre detaljer til rådighed, og vi tror på, at vi ved fælles hjælp også kan få løst denne sag,« fortæller politikommisær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

Efter røveriet løb gerningsmanden i retning af den nærliggende Netto, p-plads og Adolphsvej. Nordsjællands Politi er også interesserede i at høre fra eventuelle vidner, der kan have set optakten til røveriet eller flugten derfra.



Ligger du inde med oplysninger af relevans for sagen, så kan du sende en mail til php001@politi.dk eller ringe 114.