En kvindelig ekspedient fik sig noget af en forskrækkelse, da hun tirsdag i denne uge blev udsat for et røveri på en Q8 tankstation i Aalborg. Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde gerningsmanden.

En mand indfandt sig i butikken d. 24 nov. mellem kl. 22.40 og 22.45.



Han gik om bag disken, hvor han tog fat i ekspedientens skulder og verbalt truede med at begå vold mod hende. Manden truede sig på denne måde til at få udleveret cigaretter og forlod derefter stedet.



Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»En sag som denne er alvorlig og meget ubehagelig for den, det går ud over. Ingen kunder var til stede på tankstationen, da den meget grove episode fandt sted. Derfor håber vi på at høre fra borgere, der kan genkende manden, så han kan blive stillet til ansvar,« siger politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi.

Den formodede gerningsmand til røveriet beskrives som:

Dansk af udseende

Ca. 40-50 år

170-180 cm høj

Overvægtig

Med kort brunt hår og høje tindinger

Iført mørk jakke, koksgrå trøje påskrevet ”Adidas” over højre bryst med hvid skrift, grålige joggingbukser samt mørke sko.

Gerningsmanden som politiet efterlyser. Foto: Nordjyllands Politi. Vis mere Gerningsmanden som politiet efterlyser. Foto: Nordjyllands Politi.

Manden ses på billederne her i artiklen. De stammer fra tankstationens videoovervågning.

Politiet ønkser at høre fra borgere, der har set den mand, som formodes at have begået røveriet.



Har man oplysninger af relevans for sagen, bedes man ringe til politiet på tlf. 114.