Politiet har fået 30 henvendelser efter efterlysning af mand på scooter. Han menes at have dræbt 24-årig mand.

Politiet har fået flere tip, efter at det tirsdag udsendte en efterlysning af en mand på en sort scooter.

Manden mistænkes for at være gerningsmanden til et drab i Fredericia mandag.

Omkring 30 henvendelser gennemgås og efterforskes nu. Flere af henvendelserne drejer sig specifikt om scooteren, som flere har set køre rundt i Fredericia før drabet.

Politiet opfordrer dog fortsat til, at man ringer til politiet, hvis man har oplysninger om scooteren eller andre oplysninger i sagen. Politiet kontaktes på telefon 114.

Den mistænkte drabsmand var klædt i sort tøj, og på hovedet havde han en karakteristisk styrthjelm. Den er sort i siderne og har en hvid stribe i midten.

Det var kort før klokken 14 mandag eftermiddag, at en 24-årig mand blev dræbt af et skud i brystet i Korskærparken.

Omkring samme tidspunkt blev manden på scooteren set i området. Han blev sidst set, da han kørte kørte ad Lange Møllers Vej.

Sydøstjyllands Politi er efterfølgende kommet med forskellige meldinger om manden på scooteren.

Først efterlyste man ham, men senere mandag oplyste politiet, at man havde anholdt otte personer, og at "man ikke efterlyser konkrete personer eller køretøjer i forbindelse med drabet".

Siden nåede antallet af anholdte op på 11. De er alle løsladt igen, men to af dem er stadig sigtet for noget. Politiet vil ikke sige, hvad de er sigtet for.

Tirsdag eftermiddag skrev politiet så i en pressemeddelelse, at det nu "ligger fast, at det var en sortklædt mand på en sort knallert og med en karakteristisk sort styrthjelm", der dræbte den 24-årige.

Manden på scooteren var iført sorte bukser med hvide markeringer lige under knæet. Desuden havde han en sort jakke og sorte sko på. Formentlig er skoene af mærket Nike. De har hvidt logo og hvide såler.

/ritzau/