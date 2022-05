Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp.

De efterlyser den 21-årige Yasin Yahye Ali Hassan, som tirsdag flygtede i forbindelse med et grundlovsforhør i Aarhus.

Efter grundlovsforhøret, som blev afholdt tirsdag klokken 14.30, hvor den 21-årige blev ikendt varetægtsfængsling, lykkedes det ham, at stikke af fra betjentene.

Han stjal herefter en cykel fra en forbipasserende og kørte fra stedet.

Lidt længere fremme blev han samlet op af en bil, der kørte fra stedet.

Bilen blev kort tid efter standset på Langelandsgade i Aarhus, men den 21-årige var ikke længere i køretøjet.

Tre mænd blev derfor anholdt og sigtet for at have hjulpet en anholdt med at flygte fra politiet.



Den 21-årige vurderes ikke som farlig, men Østjyllands Politi opfordrer til, at man straks kontakter politiet, hvis man ser ham.

Hvis du ser Yasin Yahye Ali Hassan, eller ved, hvor han befinder sig, skal du kontakte politiet på telefon 114.