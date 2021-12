En 14-årig pige fra Præstø meldes savnet af familien. Hun er ikke set siden 27. november.

Nu har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyst hende.

Pigen, Janine, er ikke set siden lørdag eftermiddag klokken 14, hvor hun forlod sit hjem i Præstø. Det skriver politiet i efterlysningen.

Til TV2 Øst siger politikommissær Mads Justesen, at hun var ude for at sælge julekort lørdag.

»Der er indtil videre intet, der indikerer, at Janine har været udsat for en forbrydelse, men det er i sig selv bekymrende, at en 14-årig pige forsvinder på den måde,« udtaler politikommissær Mads Justesen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

Hun beskrives som 165 centimeter høj, har sort hår med mange fletninger og mørk i huden.

Da hun forlod sit hjem, var hun iført hvide bukser og en hoodie.

Politiet opfordrer folk, der har set Janine eller har en formodning om, hvor hun kunne være, til at kontakte dem.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi kan kontaktes på telefon 114.

