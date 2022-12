Lyt til artiklen

Københavns Politi efterlyser nu to mænd for et hjemmerøveri.

Det blev begået 17. november omkring klokken 21.00 ved Bellahøj Nord i Brønshøj nær København.

Det oplyser politikredsen.

De efterlyser to af de i alt fem gerningsmænd, der trængte ind i en lejlighed og begik vold mod den forurettede.

Herefter tog de flere værdigenstande og forsvandt fra stedet.

Indtil videre er en person varetægtsfængslet.

Den ene mand er 25-35 år, 175-185 centimeter høj, almindelig af bygning, lyst kort hår og lys i huden. Han var iført briller, en sort jakke, hvid skjorte, sort bæltetaske, lyse jeans og sorte mokkasiner.

Den anden mand beskrives som værende 20-30 år, 180-190 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning og mørk i huden. Han var iført en Stone Island-jakke, sort halsedisse, sort BLS-bæltetaske, sorte træningsbukser og sorte sko.

Ved du noget, beder politiet dig kontakte dem på telefon 1-1-4.