Nordjyllands Politi leder lige nu efter vidner, der kan hjælpe dem i en sag om en mand, der har blottet sig for en 11-årig pige.

Episoden fandt sted onsdag 17. januar omkring klokken 14.35 i Valsgård lidt nordøst for Hobro.

Pigen var på vej hjem fra skole og gik ad et stisystem mod tunnelen under Valsgaardvej/Hovedgaden.

»Og lige efter, at hun havde passeret tunnelen, blev hun antastet af en mand, der talte til hende – og i forbindelse hermed blottede han sit lem. Pigen var snarrådig: Hun skyndte sig at løbe bort fra stedet – og der skete ikke yderligere,« forklarer politikommissær Mikkel Brügmann i en pressemeddelelse.

Politiet ser med stor alvor på sagen, og de håber nu, at der er vidner, der kan hjælpe dem i efterforskningen.

Gerningsmanden beskrives som dansktalende, lys i huden og i alderen omkring 25 til 40 år. Han var iført mørk tøj.

Grundet efterforskningen vil de lokale også opleve, at der er mere politi i området end normalt.

Derudover er de også i dialog med pigens skole.

Hvis du har set eller hørt noget, der på nogen måde kan hjælpe politiet, kan de kontaktes på telefon 114.

»Ring hellere en gang for meget end en for lidt. Selv små observationer kan have stor betydning, når vi i forbindelse med vores efterforskningsarbejde stykker et billede sammen af et hændelsesforløb,« siger Mikkel Brügmann.