En grim sag om mulig dyremishandling har ramt Sakskøbing, hvor dyrevenner har måttet hjælpe mindst fire vildkatte, som har mistet et eller flere ben.

En af kattene har mistet livet som følge af, at den har fået skåret eller hevet benet af - enten som konsekvens af groft dyrplageri eller sort uheld. På grund af uvisheden søger dyrevennerne i 'Foreningen Sydhavsøernes KatteSOS - Vildtlevende Katte' vidner, der kan kaste lys over sagen.

I september måned blev foreningen gjort opmærksom på en killing, der havde et åbent sår, der hvor det ene ben burde være. Katten fik navnet Flora, men døde cirka 14 dage senere af sine skader.

I december måned blev killingen Anton så bragt ind med en lignende skade. Hankatten har overlevet skaderne og skal nu rehabiliteres.

Anton hos dyrlægen. Katten har det efter omstændighederne godt. (Privatfoto) Vis mere Anton hos dyrlægen. Katten har det efter omstændighederne godt. (Privatfoto)

»Anton er blevet lidt deprimeret af at være lukket for sig selv, så han er meget forsigtig, og han er længe om at rejse sig og gå ud af buret. Men det går stille og roligt fremad. Vi skal nok få ham på toppen igen, det kommer bare til at tage noget tid. Han har jo været lidt af en smertefuld oplevelse igennem,« siger plejeren Mette Grünberger til B.T.

»Så det er nok meget normalt at blive lidt trist. Men Anton har fundet en ven i en anden vildkat, der er kommet ind, som han finder tryghed sammen med under sofaen,« siger hun.

»Der er to katte til, som også er skadet, men ikke indfanget. Den ene skulle mangle begge ben. Vi har prøvet ad flere omgange, men de er som sunket i jorden«, siger kattevennen.

Kattene færdes og er sandsynligvis kommet til skade i Sakskøbing i området Ellekildeskolen, doktorparken, campingpladsen og op til Rema. Hvis man ved noget, kan man skrive til Facebookgruppen 'Foreningen Sydhavsøernes KatteSOS - Vildtlevende Katte'.