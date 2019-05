Nordsjællands Politi efterlyser nu en ung mand for et skyderi i januar.

I den forbindelse har de udsendt en efterlysning med både navn og billede på den mistænkte, som man vurderer kan være farlig.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse onsdag.

Den efterlyste mand er Mikkel Midtgaard Søder, som politiet mistænker for at have stået bag et skyderi i den nordsjællandske by Plejelt den 25. januar i år.

Under skyderiet blev der skudt efter en 29-årig mand, som flygtede fra stedet i en stjålet bil.

I bilen, som den 29-årige stjal, sad en hund - som et døgn efter blev genforenet med sin ejer, efter den flygtende mand havde ringet til sin advokat, som derefter kontaktede politiet og fortalte, hvor bilen og hunden kunne findes.

'Nordsjællands Politi har siden skyderiet efterforsket sagen intenst, hvilket har ledt frem til, hvem den formodede gerningsmand kan være, men det er endnu ikke lykkedes politiet at pågribe ham, hvorfor Nordsjællands Politi nu beder om borgernes hjælp til at finde ham,' lyder det i pressemeddelelsen.

Fordi den formodede gerningsmand vurderes til at kunne være farlig, opfordrer politiet til, at man ikke tager kontakt til ham, hvis man ser ham.

I stedet skal man ringe til politiet.

'Den formodede gerningsmand er bekendt med, at Nordsjællands Politi leder efter ham, og han er også bekendt med, at han ville blive efterlyst offentligt, hvis ikke han frivilligt henvendte sig til politiet,' oplyser politiet.

Af hensyn til den videre efterforskning har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Hvis du ved, hvor Mikkel Midtgaard Søder opholder sig - eller hvis du ser ham - så beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.