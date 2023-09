Ved middagstid søndag gik to mænd ind i en butik i det sønderjyske.

Planen var angiveligt at efterlade butikken med flere penge, end de havde ved ankomst.

Under besøget forsøgte de nemlig at begå et tricktyveri. Men det lykkedes ikke, skriver JydskeVestkysten.

Episoden fandt sted omkring klokken 12.20 i Sommersted, som ligger i Haderslev Kommune.

Mens den ene mand angiveligt distraherede butikkens ekspedient, stjal den anden penge fra kassen, beretter Syd- og Sønderjyllands Politi i et opslag på det sociale medie X.

Til lokalmediet oplyser politikredsens vagtchef Ole Aamann dog, at tyveriet mislykkedes.

»Personalet opdager det og konfronterer ham med det, hvorefter han afleverer pengene tilbage.«

Herefter forlod de to gerningsmænd butikken.

Selvom de ikke slap afsted med pengene, vil politiet meget gerne have fat i de to mænd. Der er nemlig fortsat tale om en tyverisag, oplyser vagtchefen.

Politiet deler derfor et signalement af den ene mand, der beskrives som værende ældre og mellem 175 og 180 centimeter høj.

Hans hår og fuldskæg er sort, og søndag ved middagstid var han iført en sort t-shirt og sorte bukser med hvid skrift ned ad siderne.

Ved man noget om sagen, kan man fange politiet på telefon 1-1-4.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.