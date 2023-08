Midt- og Vestsjællands Politi har netop udsendt en efterlysning af en flugtfange, som er stukket af fra en sikret institution.

Politiet skriver på Twitter, at han hedder Danial Mahmud Aziz, og flygtede fra den sikrede institution Kofoedsminde på Stevns natten til den 26. juli.

»Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde en 32-årig mand, som er flygtet fra en sikret institution på Stevns. Han er 167 cm høj, alm. af bygning, brune øjne, kort sort hår, hvid hud med og har muligt skægstubbe.«

Han har desuden et meget tydeligt kendetegn, skriver politiet til sidst.

»Tatoveringer på arme/hænder.«

Politiet har siden hans flugt ledt efter ham på det, de kalder 'kendte opholdsadresser' uden at det dog har båret frugt.

Der advares om, at det kan være risikabelt at komme for tæt på ham.

»Borgere som ser den 32-årige, eller som har oplysninger om, hvor han opholder sig, skal ikke selv tage kontakt til ham, da han kan være udadreagerende. Ring straks til politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger om den efterlyste«.