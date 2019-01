Trods flere end 250 tip har norsk politi endnu ikke fået noget konkret om, hvem der kan stå bag bortførelsen af Anne-Elisabeth Hagen.

»Nej, der er ikke på den måde konkrete tips, som jeg er bekendt med,« siger politiinspektør Tommy Brøske til B.T. og fortsætter:

»Men vi har fået et stort antal tips, og vi er endnu ikke færdige med at gennemgå dem alle sammen.«

250 tip på to dage

På et pressemøde i byen Lillestrøm, små 10 kilometer fra familien Hagens hjem, informerede politiet fredag formiddag for tredje dag i træk om den seneste udvikling i sagen om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Politiinspektør Tommy Brøske har ikke meget nyt på dagens pressmøde. Foto: Jens Astrup Vis mere Politiinspektør Tommy Brøske har ikke meget nyt på dagens pressmøde. Foto: Jens Astrup

Den 68-årige hustru til en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen, forsvandt den 31. oktober sidste år.

I ni uger har politiet i det skjulte arbejdet med sagen.

Først onsdag formiddag gik de offentligt ud med sagen og et ønske om, at tip fra befolkningen kunne bidrage til den videre efterforskning.

Siden har politiet modtaget flere end 250 tips fra folk, som muligvis kan bidrage til opklaring af sagen.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med rigmanden Tom Hagen og har tre børn og flere børnebørn. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Anne-Elisabeth Hagen er gift med rigmanden Tom Hagen og har tre børn og flere børnebørn. Foto: NTB SCANPIX

Tildækkede vinduer

På pressemødet opfordrede Tommy Brøske dog endnu en gang folk til at henvende sig med alt, hvad de mener kunne have interesse - ikke mindst i forhold til, hvor Anne-Elisabeth Hagen kan være holdt skjult.

»Vi forsøger at komme med nogle stikord, som kan hjælpe folk med, hvad de skal være opmærksomme på,« siger han til B.T. efter pressemødet.

Her nævner han f.eks. tildækkede vinduer, ligesom han uddyber, hvor Anne-Elisabeth Hagen f.eks. kan tænkes at være holdt skjult.

»Et skjulested kan være et helt almindelig hus, det kan være en hytte, det kan være erhvervsbygninger under ombygning. Vi beder folk være opmærksomme på ukendte aktiviteter, ukendte biler, ukendte personer i nærområdet, i opgangen, i blokken,« siger han til B.T.

I forsøg på at hjælpe mulige tips på vej, giver politiinspektør Tommy Brøske konkrete eksempler på, hvordan f.eks. et skjulested ser ud. Foto: Jens Astrup Vis mere I forsøg på at hjælpe mulige tips på vej, giver politiinspektør Tommy Brøske konkrete eksempler på, hvordan f.eks. et skjulested ser ud. Foto: Jens Astrup

Indkøb af dametøj og isolering

Politiet vil også gerne høre fra folk, der har bemærket underlige indkøb op til den 31. oktober, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Tommy Brøske nævner helt konkret, at det f.eks. kan være kvindetøj og kvindeprodukter.

»Vi bygger vores stikord på tidligere lignende sager. I det her tilfælde er det en kvinde, som er blevet bortført. Vi tænker, at nogen måske kender til nogle lidt unormale indkøb af f.eks. kvindetøj eller kvindeprodukter, så ville det være et interessant tip for os,« siger han.

Det samme gælder materiale, som kunne tænkes at være blevet anvendt i forbindelse med skjulestedet, f.eks. isoleringsmateriale, som kan gøre det lettere, at holde en kvinde skjult i ni uger.

Bade danske og norske medier var mødt talstærkt op ved fredagens pressebriefing. Foto: Jens Astrup Vis mere Bade danske og norske medier var mødt talstærkt op ved fredagens pressebriefing. Foto: Jens Astrup

»Igen gør vi det med baggrund i tilsvarende sager, hvor man kan tænke sig, at man vil bruge genstande for at holde kontrol på en person,« siger Tommy Brøske til B.T.

Uden for landets grænser

Politiet har endnu ingen klar teori om, hvorvidt Anne-Elisabeth Hagen holdes skjult i nærområdet, et andet sted i Norge eller i udlandet.

Tommy Brøske opfordrer derfor alle - også folk i andre lande - til at være opmærksomme.

»Vi fokuserer på, at det både kan være her i nærområdet. Men det kan også være i andet sted i Norge eller uden for Norges grænser,« siger han til B.T.