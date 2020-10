Københavns Vestegns Politi efterlyser en rødklædt mand, der er mistænkt for et gaderøveri i Glostrup.

»Københavns Vestegns Politi efterlyser identiteten på denne mand, som mistænkes for at true en anden mand til at udlevere penge,« lyder det i en døgnrapport udsendt af politikredsen.

Gaderøveriet skete i området ved Glostrup Station for et stykke tid siden, nemlig mandag 14. september ca. kl. 16.45.

Den mistænkte er beskrevet som en dansktalende mand med mellemøstligt udseende, 20-30 år, ca. 175 cm høj, kraftig bygget og iført en rød trøje, rød T-shirt og sorte træningsbukser.

Personer med kendskab til den efterlyste opfordres til at kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.