Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Politi efterlyser en mand for drabsforsøg.

Det drejer sig om 25-årige Michel Bosse Kristiansen.

Han er mistænkt for at være gerningsmanden bag et knivstikkeri tirsdag aften på Amager.

Det oplyser Københavns Politi.

En 33-årig mand blev »udsat for et knivstikkeri« foran Netto på Jorisvej på Amager klokken 21.27.

Michel Bosse Kristiansen beskrives som værende lys i huden, 25 år, omkring 184 centimeter høj, muskuløs af bygning og med grønne øjne.

Han har kort, trimmet hår og var i går iført en sort T-shirt, sorte shorts og et nøglebundt om halsen.

Han har også flere tatoveringer: Under højre øje '1997', en 'demon'-tatovering på venstre side af halsen og en bisonokse-tatovering på højre læg.

Ser man ham skal man ikke henvende sig til ham, siger politiet. Og ved du ellers noget, bedes du kontakte politiet på telefon 114.

Opdateres...